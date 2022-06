Koh-Lanta 2022, les poteaux : cette règle fait scandale !

Tous rêvaient d'aller au bout et de devenir l'ultime survivant de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Mais parmi les vingt-quatre apprentis Robinson au casting, il n'en restera qu'un. Plusieurs ont déjà été éliminés. Restent alors Jean-Charles, Géraldine, François et Bastien, tous les quatre qualifiés pour l'épreuve très attendue des poteaux. C'est là que tout se jouera (ou presque) !

Le but des derniers candidats en lice est de tenir le plus longtemps possible en équilibre sur un poteau planté en plein océan. Au fil des minutes qui passent, l'épreuve se corse : le rectangle de bois sur lequel sont posés leurs pieds devient de plus en plus étroit. Un coup de vent et tout peut s'arrêter pour l'un d'entre eux ! Le jeu des poteaux demande une grande concentration, un mental d'acier mais aussi et surtout de bonnes notions d'équilibre. Et ce n'est pas donné à tous ! Chaque année, des aventuriers brillent sur les épreuves mais aussi sur le camp pour finalement échouer aux portes de la finale, en chutant des poteaux.

Mais ce n'est pas tout : le grand gagnant a le privilège de désigner lequel de ses adversaires l'accompagne face au jury final. Les aventuriers éliminés après la réunification ont alors la lourde tâche de voter pour l'un ou pour l'autre. Celle ou celui qui aura le plus de votes en sa faveur sera désigné grand gagnant de Koh-Lanta. Cette règle fait débat auprès des fidèles téléspectateurs du jeu de survie. Ils sont plusieurs à la trouver injuste. Selon eux, la logique voudrait que les deux derniers à tenir sur les poteaux soient ceux qui se présentent pour la grande finale devant le jury. Ainsi, les valeurs du programme seraient mises à l'honneur. Plus encore, nombreux sont ceux qui souhaitent voire l'endurance, la persévérance et l'effort primer sur les stratégies et autres alliances qui déterminent souvent le cours du jeu.

Rappelons que les règles ont souvent évolué dans Koh-Lanta. Ainsi, au tout début du jeu, les aventuriers devaient garder leur main le plus longtemps possible sur un tronc. Désormais, c'est grâce aux poteaux qu'ils sont départagés. Rien est perdu, donc ! Affaire à suivre...