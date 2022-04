Koh-Lanta 2022 : Les propos de Fouzi ne passent pas, il s'explique !

Mardi 19 avril 2022, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Pas d'éliminé cette fois ! En effet, comme l'annonce Denis Brogniart aux aventuriers encore en lice, l'heure est à la réunification ! Et avant de découvrir l'identité de l'apprenti Robinson sacrifié juste avant les retrouvailles sur un camp blanc, les deux équipes s'affrontent pour un dernier confort. Chez les rouges, le débat est à savoir qui aura la plus grosse portion de nourriture. Et les paroles de Fouzi ne passent pas auprès des téléspectateurs...

"Si c'est moi qui décidais, j'aurais mis les plus grosses portions aux garçons, et des plus petites portions aux filles, ça c'est clair et net ! Parce qu'on a besoin de plus d'énergie pour carburer. Malheureusement on n'est pas sur un principe d'équité, mais d'égalité. On s'est dit qu'on fait tous la même chose et les mêmes efforts" a déclaré l'aventurier. De quoi s'attirer les foudres des internautes, qui ont pour certains jugé ces propos sexistes.

Dans la foulée, Fouzi se saisit alors de son compte Instagram pour répondre à ces attaques. "Je suis désolé pour ceux qui ont pu penser qu'il s'agissait de propos sexistes, car je suis loin d'être comme ça. Le journaliste me posait une question sur ce qu'on pensait du rationnement entre les filles et les hommes du camp, explique-t-il. Et moi, je ne comparais même pas par rapport à moi qui ne suis pas le plus massif, mais par rapport à un François qui fait 1m90 et 90 kilos ou à une Louana qui est un peu plus fine et plus petite. Ils n'ont pas les mêmes besoins caloriques."

Plus encore, le charmant brun de 28 ans poursuit : "Le montage a fait que vous pensiez que je comparais et faisais une généralité mais c'est sorti du contexte. Il faut reprendre les mots que j'ai pu dire avant, le nom des personnes etc... Je suis désolé, je suis loin d'être quelqu'un comme ça."

Rappelons que dans Koh-Lanta, la faim pèse sur les estomacs. Et, forcément, toute stratégie visant à remplir un peu plus son assiette vient à l'esprit des aventuriers...