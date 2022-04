Koh-Lanta 2022 - Stéphanie, éliminée, balance : "Certains rouges étaient très fake" (EXCLU)

Dans Koh-Lanta, Le Totem maudit, les aventuriers peuvent passer du rire aux larmes et inversement. Stéphanie peut en témoigner. La croupière venue tout droit de Paris a été éliminée la semaine dernière. Et la voilà qui fait son grand retour... dans l'équipe adverse, les rouges, après l'abandon médical de Jean-Philippe ! Un retour marqué par deux boules noires qui ne lui permettent pas de mettre en avant ses capacités sportives. C'est alors qu'au conseil, ses nouveaux camarades décident de l'éliminer, et leur sentence est irrévocable. En interview pour Purepeople.com, la jolie blonde revient sur son retour et évoque ces quelques jours passés chez les rouges.

Comment avez-vous réagi lorsque l'on vous a annoncé votre retour ?

Je pense qu'on peut dire que c'était la fiesta ! Je n'y croyais pas au début. Et puis sur le trajet pour y retourner j'étais surexcitée, je prévoyais tout pour la suite de l'aventure.

Votre retour annonce l'abandon médical d'un camarade. Quelle était votre hypothèse ?

Je ne savais pas trop. Mais j'avais vu dans l'équipe rouge que Jean-Philippe avait mal aux pieds. Donc j'ai pensé à lui tout de suite. Mais dans le doute, je me suis dit : 'On ne sait jamais !' Et puis, tout le monde était un petit peu physiquement abîmé. J'ai demandé, et on m'a dit : 'Tu verras !'

La malédiction des boules noires vous colle à la peau. Qu'est-ce que vous vous dites lors du tirage au sort ?

Franchement, quand je tire la première boule noire de cet épisode, je ressens un mix entre une énorme colère et un gros ras-le-bol. Parce que cette première épreuve était pour moi. Je suis très forte en équilibre, c'est un domaine que je maîtrise très bien. J'étais persuadée que j'allais faire une entrée fracassante chez les rouges et avoir ma petite revanche sur les jaunes après mon élimination, en leur montrant ce que je savais faire. C'était vraiment une grosse colère. Et puis lorsque je tire la deuxième boule noire, je pète un plomb ! Je me suis tellement dit que c'était impossible... Dans ma tête, ça explose. Je me suis dit : 'Mais ce n'est pas possible, cet univers me déteste !' J'ai vraiment craqué dans ma tête.

Vous dites que le 17 est un chiffre clé pour vous... et vous tirez encore la boule noire. Avez-vous changé de chiffre fétiche depuis ?

Eh bah non ! Je suis née le 17, ma maman est née le 17, j'ai fait 17 jours dans l'aventure, j'étais la 17e aventurière. Je me suis dit : 'Tant pis !' Mais je ne changerai pas.

Après la défaite à l'immunité, vous tentez le tout pour le tout avec une stratégie contre Maxime. Pourquoi lui ?

C'était facile pour moi. Déjà, c'est celui qui m'a le moins bien accueillie. Donc c'était quelqu'un avec qui je n'avais pas trop d'affinités. Et puis il avait perdu un poids monstrueux depuis le début d'aventure, il avait l'air très affaibli. Quand j'ai parlé à Louana de mon idée d'éliminer un garçon, elle m'a dit que celui avec qui elle s'entendait le moins était Maxime. Donc tout pointait vers lui.

Certains semblent réfléchir à cette stratégie et finalement vous êtes la seule à la suivre. Que s'est-il passé ?

J'y ai cru dans la journée. Quand je parle avec Louana et Pauline, je vois qu'elles ne trouvent pas cette idée stupide et qu'elles l'envisagent. Je me suis dit que j'avais une vraie chance de faire un coup de maître. Mais quand le conseil se rapproche, je me rends compte que personne n'est revenu vers moi. En général quand on vous ignore le jour d'un conseil, ça sent mauvais.

Comprenez-vous les votes de vos nouveaux camarades rouges contre vous ?

Alors oui, je les comprends parce qu'ils ont préféré rester entre rouges. Mais je ne trouve pas ça intelligent ni stratégique pour avancer dans l'aventure.

Comment vous êtes-vous sentie dans cette nouvelle équipe rouge ?

Je ne m'y suis pas sentie très bien. J'ai été bien accueillie par un François, une Géraldine, un Fouzi... Mais l'ambiance, avec ce côté un peu stratège, toujours sur la retenue, où il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Je n'ai pas du tout aimé cet aspect.

Qu'avait-elle de différent de l'équipe jaune ?

L'équipe jaune regroupait des gens qui avaient tous une personnalité qui me ressemblait, c'est-à-dire des gens très entiers, très droits, aussi grandes gueules. C'est pour ça qu'il y avait des clashs aussi. Quand on dit ce qu'on pense, ça pète vite. Il n'y avait que des passionnés, des compétiteurs. C'était très vrai, contrairement à certains rouges que j'ai trouvé très fake.

Pensez-vous que ces différences aient joué un rôle dans les épreuves ?

Je pense qu'il y a quelque chose. Avec l'équipe jaune, avant les épreuves certains étaient en préparation mentale, Bastien nous briefait constamment. Tout le monde avait un rôle et il y avait une vraie préparation. Après l'épreuve, que l'on gagne ou que l'on perde, on en parlait aussi, on analysait. Chez les rouges, il n'y avait pas ça. Ils pensaient, avant et après, à avoir une bonne image, à ce que ça passe bien, à ne pas dire de bêtises et plein de choses comme ça. C'était très réfléchi mais ils ne pensaient pas technique. Ils ne parlaient pas du jeu en lui-même et je pense que ça les a desservis.

Dans quel état d'esprit quittez-vous Koh-Lanta ?

Dégoûtée, forcément ! Les cinq boules noires m'ont achevée. Je suis très frustrée de ne pas avoir joué, de ne pas avoir pu prouver que j'étais bien meilleure que ce qu'ils ont pu penser.

Seriez-vous partante pour un Koh-Lanta All Stars un jour ?

Oui, oui et oui ! Avec toutes les boules noires que je viens de tirer, j'ai envie de le refaire ! Mais je sais très bien que ça n'arrivera pas.

Pourquoi cela ?

Je suis partie trop tôt dans l'aventure. Je ne fais pas partie des aventurières que vous allez voir sur les poteaux, de celles qui vont marquer l'aventure. Moi je suis la rigolote Stéphanie qui a tiré toutes les boules noires de la planète. Je ne vois pas trop pourquoi je serais rappelée, je suis assez réaliste là-dessus. Mais si la production décide de donner une chance à la petite poissarde, je la bénirai ! Je ne me fais pas trop d'espoir, je n'aime pas être déçue.

