Koh-Lanta : Combien gagnent les candidats ?

Tout travail mérite salaire et participer à Koh-Lanta est considéré comme un travail aux yeux de la loi puisque les candidats passent un contrat avec une société de production. Mais combien gagnent-ils vraiment ? En réalité, connaître leur salaire exact est assez compliqué.

TVMAG, qui s'était posé la question il y a deux ans, était parvenu à trouver une réponse. Selon eux, le salaire d'un aventurier était estimé à 25 euros brut par jour. À cela, il faut ajouter une prime de confidentialité d'environ 700 euros pour une édition classique.

Les choses seraient différentes pour les éditions All Stars. La prime de confidentialité serait alors d'environ 2500 euros. Clémence Castel, qui compte trois participations et deux victoires à son actif, avait déclaré à Public avoir touché entre 7 000 et 10 000 euros pour la dernière édition All Stars intitulée Koh-Lanta : Le Combat des héros : "C'est dans cette fourchette. En tout cas pour un Koh-Lanta avec d'anciens candidats."

Dylan, candidat mythique aux mocassins Gucci, avait pour sa part confié sur le plateau de Touche pas à mon poste : "On a tous un contrat où on signe pour la même chose et on a tous le même salaire. Pour le retour, c'était un petit peu plus cher. En tout, c'était 7000 euros, un truc comme ça." Il avait aussi dévoilé que, pour sa participation à la saison All Stars, il avait touché 27 000 euros.

Ce que l'on sait de source sûre puisque l'info vient d'Alexia Laroche-Joubert, patronne d'Adventure Line Productions, c'est que tous les candidats touchent la même chose.

Le gagnant de sa saison, quant à lui, ne remporte pas réellement 100 000 euros puisqu'ils sont imposables. Dans les faits, le grand gagnant de Koh-Lanta touche entre 20 000 euros et 25 000 euros de moins.