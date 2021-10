Koh Lanta : Des candidats pas naturels ? Laurent Maistret fait des révélations

Depuis la fin de l'été, les téléspectateurs de TF1 ont le plaisir de découvrir un nouvel épisode de Koh-Lanta 2021 chaque mardi. Des anciens aventuriers emblématiques ont accepté de s'envoler pour la Polynésie française afin de revivre une aventure hors du commun. Mais, à en croire les déclarations de Laurent Maistret, certains participants étaient loin d'être naturels.

Le charmant candidat de 39 ans, qui avait déjà participé à Koh-Lanta Raja Ampat (Indonésie, 2011) et à La Nouvelle édition (Malaisie, 2014), a accordé une interview à nos confrères de TV Mag. Sans langue de bois, il n'a pas caché que cette année, les réseaux sociaux ont joué un rôle dans certaines alliances. "Ce n'était pas le but, mais on l'a ressenti. Je l'ai même entendu sur place. Il y a beaucoup d'impact quand on fait sortir des grosses têtes dans Koh-Lanta. On risque les menaces, les insultes etc. Certains candidats l'ont pris en compte. Cela explique la sortie de Namadia. Il est très peu suivi sur les réseaux et n'est pas forcément connu du public. Je regrette que beaucoup se cachent ainsi, il aurait fallu parfois oser sortir les grosses têtes", a-t-il révélé.

Mais Laurent Maistret est loin d'être concerné. Depuis le début de l'aventure, il vote comme bon lui semble. Et, si un jour il avait dû voter contre Claude Dartois, il n'aurait pas hésité. "S'il avait tenté une stratégie contre moi, je n'aurais eu aucun mal à voter Claude. C'est un jeu, et il faut accepter l'élimination. Mais c'est mon ami et il me protège. Je suis reconnaissant envers ces gens-là, comme Alix aussi", a-t-il expliqué. Doit-on comprendre que les deux amis sont restés alliés jusqu'au bout ? Il faudra continuer à suivre la saison pour le savoir.

Ce qui est certain en revanche, c'est que Laurent n'a noué aucune alliance avec Claude ou d'autres aventuriers avant de partir, contrairement aux rumeurs évoquant un pacte financier.