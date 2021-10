Un pacte financier secret dans Koh-Lanta ? Claude, mis en cause, s'explique enfin !

Au casting de Koh-Lanta, La Légende, l'édition All Stars célébrant le vingtième anniversaire du célèbre jeu de survie, la production a réuni "la crème de la crème". Et parmi les vingt aventuriers sélectionnés, certains se connaissent bien, forcément. Claude s'impose ainsi en Robinson surpuissant de par ses connaissances, son expérience – il a participé déjà trois fois à Koh-Lanta, en 2010, en 2012 puis en 2020 –, ses performances lors des épreuves mais aussi ses affinités. Et alors qu'une rumeur de pacte financier avec d'autres candidats tourne, il évoque ses alliances en interview.

C'est auprès de Télé 7 Jours que Claude a été interrogé sur le sujet. Présenté comme leader, d'abord dans l'équipe des hommes en début d'aventure puis dans celle des Lanta Naï jaunes, il s'explique : "Je suis leader de mon jeu. Et quand bien même j'aurais des affinités avec d'anciens participants, je n'ai monté aucune alliance avant de partir. Koh-Lanta, c'est un jeu. Il faut savoir désamorcer les pièges et accepter de se faire sortir si on a mal joué. Au final, nous sommes tous au même niveau."

Une réponse claire et précise : pas d'alliance pré-jeu, et donc certainement pas de pacte financier. "Dans cette édition, nous avons tous des affinités. Je suis loin d'être celui qui a le plus de copains !", ajoute ce papa de deux garçons, Andréa (6 ans) et Marceau (1 an). D'ailleurs, lui qui a par trois fois raté le titre de grand gagnant de très peu ambitionne d'aller au moins jusqu'aux poteaux. "Cependant, je ne me fais pas d'illusions. J'avance au fur et à mesure, confie-t-il. Je m'adapte en fonction du déroulement du jeu sans avoir d'alliance prédéfinie. J'attends pour me positionner."

De quoi clouer le bec aux mauvaises langues. Rappelons que mercredi 6 octobre 2021, sur le plateau de Touche pas à mon poste, alors que Mohamed Derraji, ex-candidat du jeu, révélait avoir passé un pacte financier avec Coumba et Clémence en 2005, la chroniqueuse Géraldine Maillet a assuré que Claude, Phil et Laurent de cette saison All Stars auraient eux aussi fait une alliance secrète avant le départ pour la Polynésie française. Une information déjà démentie par Laurent sur Twitter.

