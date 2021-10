Un pacte financier secret dans Koh-Lanta ? Alexia Laroche-Joubert surprise, Laurent s'explique !

Un pacte financier secret entre plusieurs aventuriers de Koh-Lanta, La Légende ? C'est ce qu'a affirmé l'ex-candidat Mohamed Derraji (Koh-Lanta : Pacifique en 2005 et Koh-Lanta : Le Choc des héros en 2010) sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) mercredi 6 octobre 2021. Claude, Laurent et Phil seraient concernés. Des accusations graves déjà démenties et auxquelles Alexia Laroche-Joubert, productrice du jeu de survie de TF1, répond à son tour alors qu'elle a appris l'information en même temps que les téléspectateurs.

En 2005, c'est Clémence Castel qui est ressortie grande gagnante de Koh-Lanta. Elle a remporté un chèque de 110 000 euros... divisé en cinq ! En effet, d'après Mohamed Derraji, une alliance sous-jacente concernant un partage des gains avait été mise en place. Lui-même et Coumba avaient ainsi touché une partie de la somme. "Je trouve cela dommage et triste si c'est vrai", regrette Alexia Laroche-Joubert auprès de nos confrères de Puremédias. Surtout que "le règlement l'interdit". "On les met aussi en garde contre le fait que certaines promesses faites durant le jeu peuvent ne pas être honorées après", ajoute-t-elle.

Consciente que dans une édition All Stars, les pactes et alliances d'avant jeu peuvent exister – les candidats se connaissent tous, pour la plupart, et certains ont même déjà partagé une aventure ensemble –, la patronne d'ALP (Adventure Line Productions) rappelle qu'"un certain nombre de procédures" a été mis en place en amont, citant les colliers d'immunité ou encore les conseils surprise. "La mécanique même du jeu est pensée pour perturber voire casser d'éventuelles alliances entre candidats, surtout avec des vieux briscards comme ceux des saisons All-Stars", déclare-t-elle. Et puis, les participants à ce Koh-Lanta, La Légende sont très compétiteurs : "Plus que l'argent, ce que ces aventuriers All-Stars veulent encore plus, c'est le titre ! Leur graal, c'est le totem !"