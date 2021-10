Un pacte secret pour partager les gains dans Koh-Lanta ? Les révélations de Mohamed dans TPMP

Y'aurait-il de la triche dans Koh-Lanta ? Le programme-phare de TF1 était au centre d'un grand débat ce 6 octobre, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont souhaité réagir aux nombreuses critiques visant Claude, candidat emblématique de l'émission, qui a participé plusieurs fois au jeu télévisé et qui est un adversaire redoutable. Le présentateur a donc invité deux anciens participants pour donner leurs avis et ils ont révélés des informations inédites.

Mohamed Derraji, qui a participé une première fois en 2005, avant de retenter sa chance en 2010 dans Koh-Lanta : Le Choc des Héros, a déclaré qu'il avait fait un pacte avec ses amis sur l'île ! Une manoeuvre très répandue, selon ses dires. "Avec Coumba, Clémence Castel et d'autres, on a partagé les 100 000 euros en 5 parts. On savait qu'on allait arriver en finale à plusieurs et on ne voulait pas qu'un seul reparte avec les gains", a-t-il expliqué du tac au tac.

Avant de poursuivre : "Clémence est venue avec le chèque à Colombes (où il réside, ndlr). Je ne suis pas sûr que la production le savait". Le trentenaire a également assuré que les candidats de Koh-Lanta : All Stars ont aussi eu recours à une forme de triche. "Avant d'être castés, ils se passent des coups de fil, vu qu'ils se connaissent tous dans les All Stars, et ils font des alliances", a-t-il révélé sur le plateau de TPMP.

Les chroniqueurs, eux, étaient choqués d'apprendre cette nouvelle. "Ca donne une valeur ajoutée au jeu, je trouve", s'est défendu le sportif de 39 ans. "Et vous ne l'avez pas vu à l'écran". Géraldine Maillet et Valérie Benaim se sont dit trahies et déçues en tant que téléspectatrices. La romancière a déclaré que ces stratagèmes seraient toujours d'actualité et que Claude Dartois aurait passé un pacte avec Phil, Laurent et une autre candidate durant cette saison. "Koh-Lanta, ce n'est pas orienté. On n'est pas intéressé par l'argent, on fait un pacte parce qu'on est généreux et solidaire", a affirmé Mohamed, assurant que cela ne brouillait aucunement la lecture du programme.

Un avis non partagé par Charlotte, participante de Koh-Lanta : L'île des héros, qui a dit son dégoût pour ce genre d'arrangement qui dupe le public. "Je le savais mais je suis choquée de l'entendre. Dans ma saison Koh-Lanta : L'île des héros, je n'en ai pas fait. Claude s'est disputé parce qu'on ne lui a pas donné l'argent", a lancé la jolie brune.