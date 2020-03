Koh-Lanta : Des épreuves adaptées à la morphologie des candidates

Y aurait-il du sexisme dans Koh-Lanta ? La question a étonné plus d'une personne, dont Alexia Laroche-Joubert, patronne d'Aventure Line Prodcutions. Pourtant, le 2 mars, le Haut Conseil à l'Égalité sur le sexisme en France a épinglé plusieurs émissions de télévision, dont Koh-Lanta (TF1) sur ce sujet. Interviewée par le Parisien, la productrice a expliqué son point de vue.

Ce qui agace tout particulièrement Alexia Laroche-Joubert, c'est que la célèbre émission d'aventure figure sur le rapport au même titre que d'autres programmes qu'elle juge très différents, tels que Les Marseillais (W9) et Les Anges de la télé-réalité (NRJ 12) : "C'est un tissu d'approximations et de partialité qui n'a aucune validité statistique. On met en commun un jeu d'aventure familial comme Koh-Lanta en prime time et des télé-réalités de séductions diffusées à 18h pour des ados. C'est inadmissible de tout mélanger."

Déterminée à défendre son émission (elle a d'ailleurs demandé a rencontré Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes), ALJ a également évoqué la parité dans Koh-Lanta. Elle explique : "Sur dix-huit éditions classiques, il y a eu neuf gagnantes. Les deux dernières ont d'ailleurs été remportées par des femmes. Et sur les six dernières saisons, il y a toujours eu une femme en finale, voire deux." Et lorsque le rapport souligne que la majorité des épreuves nécessitent de la force physique et de l'endurance, favorisant les hommes, elle rétorque : "Dans nos jeux, il y a des parties physiques, d'endurance, d'agilité, mais aussi de réflexion. Et pour rendre certaines épreuves plus équitables, nous adaptons les épreuves à la morphologie des candidates. Par exemple, nous allégeons le poids de leur sac de sable." Ce qui n'est pas le cas, comme elle le rappelle, chez les Finlandais qui estiment que c'est cela qui n'est pas équitable. "Eux ont le même poids pour tous afin de garantir l'équité. Qu'est-ce qui est équitable ou ne l'est pas ? Autre contre-argument à ce rapport : il y a eu plus d'épreuves remportées par des femmes en saison 2, 3, 9 et 18. Et dans 61% des cas, c'est une femme qui a tenu le plus longtemps sur les poteaux." Et toc !

"Très en colère", Alexia Laroche-Joubert rappelle ensuite qu'il n'y a "que deux épreuves aux Jeux olympiques où les femmes et les hommes combattent ensemble, l'équitation et la voile". Et de poursuivre : "Chez nous, c'est tout le temps et cela participe à mettre en avant l'égalité homme-femme. Si ça, ce n'est pas inspirant pour des gamines, je ne comprends pas. On peut aussi parler de la représentation des femmes au sein de l'équipe : la réalisation est assurée par Corinne Vaillant, il y a des camerawomen, l'une des chefs déco est peintre, et, enfin, je suis à la tête de ce programme." À bon entendeur...