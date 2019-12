Koh-Lanta – Jérémy : Photo étrange prise dix ans avant le tournage

En 2016, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Jérémy dans Koh Lanta : L'île au trésor (TF1). Une véritable consécration pour le jeune homme qui avait toujours espéré participer au programme porté par Denis Brogniart. Véritable fan, il ne loupait aucune saison, année après année. Son envie fut décuplée le jour où il a rencontré une personne bien particulière : Freddy. Souvenez-vous, ce dernier a marqué les esprits après sa participation à la saison 9 du jeu de survie. Cet ingénieur également champion de France en sport de combat a participé à trois émissions au cours desquelles il s'est brillamment illustré.

La rencontre avec Freddy fut fortuite puisqu'elle est survenue il y a près de dix ans "sur une île perdue" au Brésil, indique Jérémy dans un poste Instagram. "J'étais un gros fan de Koh-Lanta à l'époque, comme aujourd'hui, mais je n'avais pas encore eu la chance de vivre mon rêve. Alors quand j'ai croisé le mythique Freddy (à table, lunettes de soleil, casquette – il fallait être un malade pour reconnaître juste le bas de son visage), je n'ai pas hésité à lui demander une photo. C'est la seule fois de ma vie que j'ai demandé une photo à quelqu'un, et j'ai souri toute la journée... Quand je vois cette photo aujourd'hui, je souris encore. 1/ parce que je me rappelle comment j'étais heureux et 2/ parce que je réalise encore mieux le chemin parcouru."

Jérémy a fait bien plus que réaliser son rêve par la suite, puisque l'émission lui a permis de trouver l'amour en la personne de Candice. Après avoir longtemps laissé courir les rumeurs sur une éventuelle idylle, les deux aventuriers ont fini par officialiser leur relation. Depuis, c'est l'amour au grand jour. D'ailleurs, à en croire ses dernières publications, la jolie blonde ne serait pas contre l'idée de passer un nouveau cap avec son chéri, celui du mariage ! Affaire à suivre...