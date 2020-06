Koh-Lanta : La belle surprise de la production pour 2021 !

Grosse surprise pour les fans de Koh-Lanta ! Alors que la saison 2020 baptisée L'Île des héros et dont la gagnante n'est autre que Naoil a battu des records d'audience, la production prépare un nouveau projet pour 2021, année qui marquera le vingtième anniversaire de Koh-Lanta. Adventure Line Productions et Microids ont signé un accord visant à adapter la célèbre émission en jeu vidéo.

Les premières informations sur le sujet annoncent que les joueurs auront l'occasion d'incarner des naufragés et devront, comme les aventuriers à l'antenne sur TF1, remporter des épreuves de confort et d'immunité afin d'aller le plus loin possible. Plus encore, chacun devra participer à la bonne tenue du camp. En bref, il s'agit là d'un vrai Koh-Lanta 2.0 auquel on peut prendre part seul ou avec des proches.

"Koh-Lanta nourrit un besoin d'évasion que l'on peut vivre depuis chez soi, tous ensemble. Cette nouvelle diversification pour ALP a été possible, car nous étions assurés par Microids de retrouver dans ce jeu la qualité et l'exigence que nous mettons dans l'écriture et l'image du programme", a déclaré Alexia Laroche-Joubert.

De son côté, Stéphane Longeard, le patron de Microids – société qui avait déjà proposé à la vente un jeu Fort Boyard sur différentes consoles – s'est dit "heureux de la confiance que [leur] témoigne ALP pour adapter en jeu vidéo une autre de leurs licences phares". "La signature de la licence Koh-Lanta s'inscrit dans notre logique éditoriale de proposer aux familles des aventures vidéo ludiques issues d'univers à fort potentiel et capables de rassembler plusieurs générations", a-t-il ajouté.