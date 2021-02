Koh-Lanta - La proposition osée d'un footballeur à une candidate : "Un bon moment contre 500 euros"

Emilie Nef Naf (Secret Story) et Jérémy Ménez, Montaine Mounet (Les Marseillais) et Maxime Lopez, Camille Sold (Koh-Lanta) et Morgan Schneiderlin, Mélanie Da Cruz (Secret Story) et Anthony Martial... Candidates de télé-réalité et footballeurs semblent faire bon ménage. Mais cette-fois, une ex-aventurière de "Koh-Lanta" a été approchée pour un tout autre projet que celui de couple !

Comportement gerber. Connard. pic.twitter.com/L170WTGQ2j — Marine (@marineklfidji) February 12, 2021

Une relance qui a plus qu'agacé l'ancienne camarade de Tiffany et Tugdual. "'Bonjour, tu veux bien être ma pute ?' Comportement à gerber. Connard", lâche-t-elle, lourdement embêtée, en légende de la capture d'écran des messages. Les complexes de Marine se sont envolés grâce à Koh-Lanta Pour rappel, dans Koh-Lanta, Marine avait quitté l'aventure sur décision du médecin après avoir souffert pendant deux jours de "gros coups de fatigue suite à une insolation", comme elle l'avait expliqué à l'époque à nos confrères de Télé Loisirs. Mais, d'une certaine manière, la jolie blonde aux yeux bleus a remporté son Koh-Lanta. Elle qui était complexée par sa fine silhouette a gagné confiance en elle. "Savoir accepter mon corps est une des grandes missions de ma petite vie. Faire #KohLanta m'a permis d'avancer et de faire un grand pas pour moi. Alors rien que pour ça, je ne regretterai jamais d'avoir pu participer à cette magnifique aventure. Je ne dis pas que voir les images de moi à la télé me font du bien, mais j'accepte. Nous sommes tous différents, tous beaux à notre façon, tous égaux et je vous le dis, n'ayez pas honte de qui vous êtes", avait-elle écrit sur Instagram après son élimination.