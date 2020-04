Koh-Lanta : Le look d'un finaliste moqué en direct par Denis Brogniart

Depuis le 28 mars 2020, Denis Brogniart divertit ses abonnés chaque soir, à partir de 18h. Le présentateur de 52 ans organise des live sur Instagram et appelle en visio des anciens ou actuels participants de Koh-Lanta (TF1). Le 16 avril, c'est Martin Bazin qu'il interrogeait. Et il n'a pas caché sa surprise en découvrant le visage du candidat de Raja Ampat (demi-finaliste en 2011) et de La Nouvelle Édition (finaliste en 2014).

À l'occasion de cette interview, Martin a pris la décision de se raser, histoire de rire un peu. C'est donc avec une moustache massive et très seventies qu'il est apparu, de quoi surprendre Denis Brogniart. "Nan, mais attends, c'est quoi ça, Martin ? C'est quoi, ce look de bûcheron ? C'est quoi, cette moustache", a-t-il lancé, les yeux écarquillés et une main sur la tête. Son invité lui a donc demandé si sa moustache n'était pas belle. Puis, avec humour, il a ajouté : "C'est la moustache qui me permet de faire un peu peur à ma belle-famille." L'ancien aventurier est en effet confiné en Sologne, chez sa belle-mère, dans une belle maison avec jardin. Et à l'heure où il parlait à l'animateur de Koh-Lanta, personne n'avait encore vu son nouveau look. Il ne savait donc pas encore si son épouse l'apprécierait.

"C'est histoire de s'amuser un peu parce que je ne suis pas en représentation avec mes équipes. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui vont me regarder ce soir. Mais ça me permet de pouvoir me marrer un peu", a poursuivi le chef d'entreprise qui est papa d'une petite fille de 20 mois. Son look a en tout cas fait réagir. Laurent Maistret n'en revenait pas. Et Claude, que l'on peut suivre actuellement dans Koh-Lanta 2020 a fait remarquer qu'il ressemblait à Chuck Norris. Une comparaison qui a amusé Martin.