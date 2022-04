Koh-Lanta, Le Totem maudit : Olga taxée de racisme, elle brise enfin le silence et s'explique

Koh-Lanta déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. Mardi 22 mars 2022, lors d'un nouvel épisode de l'édition du Totem maudit, le conseil a été mouvementé. Stéphanie a été éliminée, mais avant cela Olga a tenu des mots durs envers son camarade Yannick. L'ancienne soliste du Moulin Rouge a révélé avoir parfois peur des réactions de l'aventurier. Des propos que le basketteur avaient jugés "très violents"... et qualifiés par les téléspectateurs de déplacés. Ce n'est pas tout : ce petit accrochage avait valu à Olga des accusations de racisme. Alors qu'elle ne s'était pas exprimée sur le sujet depuis, la voilà qui prend la parole auprès de nos confrères de Télé Star.

Pour la jeune femme de 35 ans, "ce n'était pas un reproche, juste un feeling". Et de préciser les raisons de sa déclaration face à Denis Brogniart et le reste des Matingi jaunes : "Yannick, s'il n'est pas content, ça se voit tout de suite. Et ma nature est de ne rien garder sur le coeur." Et alors qu'elle pensait simplement discuter avec l'apprenti Robinson, lui a été vexé. "Sa réaction m'a surprise. Mon but n'était pas de le blesser", indique-t-elle. Des mots maladroits qui ont fait ce multiplier les messages sur la Toile, pas toujours évidents à lire pour Olga... "Jamais de la vie je n'aurais imaginé être taxée de racisme, ni que mes propos aient pu être interprétés comme ça. Je suis moi-même étrangère, j'ai travaillé partout avec des gens de toutes origines", se défend-t-elle.

Avant Olga, Yannick avait déjà pris la parole. Dès le lendemain de la diffusion de cette scène, il s'est saisi de son compte Instagram afin de faire une mise au point. "Je vois, sur les réseaux, bon nombre de réactions vis-à-vis du conseil et des propos tenus par Olga à mon encontre. Gardez à l'esprit que nous sommes dans un jeu, certes exceptionnel à tout point de vue, mais un JEU, avait-il lâché. Olga a donné sa perception de ma personne et cela lui appartient. Cela m'a surpris car aux antipodes de qui je suis et de ce que je souhaite véhiculer comme valeurs et sentiments. Surtout pour une certaine petite fille qui me regarde avec admiration. Je pense qu'au-delà des propos que j'estime assez violents sur l'instant, Olga n'est pas raciste et elle n'a jamais montré envers moi un comportement qui laissait penser que..." Même discours pour Denis Brogniart qui a trouvé ces accusations de racisme "d'une bêtise intersidérale".