Koh-Lanta - Mort de Nicolas Roy : le grand regret d'un aventurier, 18 ans après

En février dernier, ALP annonçait la mort d'un célèbre aventurier de Koh-Lanta : Nicolas Roy. Le candidat révélé en 2002 au Costa Rica, puis aperçu dix ans plus tard dans l'édition All Stars de La Revanche des héros est décédé après avoir livré une bataille contre son cancer de la mâchoire. Plus de six mois après sa disparition, un ancien apprenti Robinson fait part de son plus grand regret.

François-Xavier Renou, ex-candidat de Koh-Lanta qui avait côtoyé Nicolas Roy en 2002 sur la péninsule de Nicoya et aujourd'hui acheteur dans Affaire conclue (France 2), revient sur son aventure auprès de TV Mag. Lui qui était proche du défunt a finalement été trahi. Nicolas Roy avait simulé une défaite pour éliminer François-Xavier, qui a quitté le jeu après 31 jours de survie. C'est en larmes que celui qu'on surnommait FX avait réglé ses comptes avec son ancien ami lors du conseil final. Et après ça, plus rien...

"Malheureusement, Nicolas nous a quittés et mon grand regret est de ne jamais avoir repris contact avec lui après le tournage, confie François-Xavier Renou. L'amitié que j'avais pour lui durant le jeu a été un drame pour moi. Je suis très sensible et pleure très facilement. Quand je le retrouve au conseil final avec mes 8 kilos de moins, je suis face à un copain qui m'a trahi en m'éliminant."

Aujourd'hui, la nouvelle recrue de Sophie Davant après le départ de Pierre-Jean Chalençon "a compris" l'état d'esprit de son camarade, "celui de jouer pleinement pour gagner les 100 000 euros". "Mais je n'aurais jamais pu faire pareil. Je suis tombé de haut, mais j'ai compris. C'était le jeu, j'aurais dû être plus malin et ne pas laisser mon amitié pour Nicolas prendre le dessus", estime François-Xavier Renou qui s'est, avec du recul, trouvé "trop gentil et pas du tout concentré sur l'objectif" à l'époque.

De son côté, Nicolas Roy était également revenu sur cette trahison auprès de TV Mag en 2019. "C'est terrible d'être le briseur de rêve de quelqu'un que vous appréciez. Sortir FX avait été un crève-coeur. Mais pour gagner Koh-Lanta, il faut être prêt à éliminer vos propres amis", avait-il déclaré.