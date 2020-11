Koh-Lanta : Schizophrénie et séjour à l'hôpital, le retour angoissant d'un aventurier

Alors que la grande finale de Koh-Lanta, Les 4 Terres approche à grand pas, C8 diffusera mardi 1er décembre les témoignages d'anciens candidats. Pascal Salviani se livre dans le reportage, baptisé La vraie vie de vos aventuriers, et évoque notamment les lourdes séquelles physiques et psychologiques après ses aventures.

Pascal compte deux participations à Koh-Lanta. En 2016, en Thaïlande, il était finaliste face à Wendy, grande gagnante. Puis deux ans plus tard, en 2018 dans Le Combat des héros aux îles Fidji, il a perdu face à Clémence Castel. Les deux fois, Pascal a remporté la mythique épreuve des poteaux ! Une jolie performance. Mais il garde d'autres souvenirs moins joyeux de ces expériences Koh-Lanta.

Dans un extrait de La vraie vie de vos aventuriers partagé par nos confrères de Télé Loisirs, l'agent immobilier raconte être rentré à la maison "avec une grosse infection, avec un gros problème d'intestin". "J'ai fait une nuit aux urgences parce que j'avais comme un infarctus de l'intestin, confie Pascal qui assure avoir "morflé". J'ai perdu 18 kilos en 40 jours. On ne peut pas dire que Koh-Lanta c'est du pipeau. Ce n'est pas la vérité. La vérité c'est très dur."

Pascal, une "dentition très compliquée" après Koh-Lanta

Et ce n'est pas tout : la dentition de Pascal n'en est pas non plus sortie indemne. Le sourire éclatant qu'il arbore fièrement aujourd'hui n'est "pas vrai", il avoue avoir fait appel à un chirurgien. "Ce sont des fausses dents, j'ai tout refait. Parce qu'après mon deuxième Koh-Lanta, j'avais les dents complètement jaunes et abimées, poursuit l'aventurier. Tu manges n'importe quoi ! Moi personnellement je mangeais tout ce que je pouvais, on suçait du bois, des bouts de bâton... Je suis rentré avec une dentition très très compliquée."

Mais comme beaucoup d'aventuriers s'accordent à le dire, "les plus grosses séquelles sont psychologiques". "Elles sont très dures à vivre. Je suis revenu, ça a été très compliqué pendant très longtemps. Pendant sept, huit mois j'ai eu un dédoublement de la personnalité, je souffrais de schizophrénie. La jungle me manquait. Dormir dans la jungle me manquait. J'étais ici mais mon cerveau était resté en Thaïlande, raconte Pascal. Quand je suis rentré, j'étais complètement perché. Je n'étais pas là. Je ne pouvais pas dormir dans la chambre car j'avais l'impression que le plafond allait s'effondrer. J'entendais des singes dans la nuit. Le cerveau avait complètement pété."

Rendez-vous sur C8 dès 21h15 mardi 1er décembre 2020 afin de découvrir le témoignage complet de Pascal et d'autres camarades de Koh-Lanta dans La vraie vie de vos aventuriers.