Koh-Lanta : Un aventurier divorce et quitte la France après le jeu, explications...

Participer à Koh-Lanta change une vie. Tous les aventuriers s'accordent à le dire : en période de survie, sans le moindre confort, avec la faim qui s'accentue de jour en jour et cette nécessité d'être performant sur les épreuves, les limites de chacun sont repoussées au possible. C'est ainsi qu'après le tournage, de retour à la maison, certains prennent des décisions radicales qui bouleversent leur quotidien. C'est le cas d'Harry, aventurier de la toute première saison de Koh-Lanta en 2001, qui a divorcé juste après le jeu.

En interview pour nos confrères de TV Mag, l'ancien candidat du célèbre jeu de survie de TF1 se livre. Vingt ans après cette folle expérience télévisée, Harry a une nouvelle vie. "Je sais que des participants ont changé beaucoup de choses dans leur vie personnelle et professionnelle après leur aventure. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Dans la tradition juive, on dit qu'on doit apprendre tous les jours jusqu'à notre dernier souffle. J'ai appris mes limites et j'ai cerné mes priorités", confie-t-il.

Et de poursuivre : "Il se trouve que j'ai divorcé en 2001 et que j'ai quitté Marseille pour vivre 14 ans à Paris mais Koh-Lanta n'y est pour rien. Dans ma profession, je suis une référence scientifique. Avant de participer, j'étais conférencier international, je faisais des publications et des congrès. Je suis passionné par mon métier, j'aime aider et réparer les gens."

Ce divorce d'avec sa femme de l'époque n'a, d'après lui, pas de lien avec sa participation à Koh-Lanta. Et cette séparation amoureuse n'est pas le seul changement qu'il a opéré. Après Marseille et Paris, le voilà désormais installé hors des frontières. En effet, Harry a quitté la France et s'est installé au Maroc il y a déjà six ans de cela. "J'ai une vie assez tranquille avec mon métier de prothésiste dentaire et, à côté, mon activité de maître de taï-chi. C'est très zen, raconte-t-il. Je n'ai pas de téléviseur chez moi mais j'ai des échos sur l'émission."

Rappelons qu'Harry a été éliminé juste avant la réunification. Après le départ de sa camarade Gaël dont il était très proche, il avait demandé à ses coéquipiers de voter contre lui... ce qui lui a valu d'être "engueulé" par le producteur de l'époque ! Désormais, il a tiré un trait sur Koh-Lanta, même s'il a longtemps espéré se rattraper dans une deuxième édition.