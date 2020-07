Koh-Lanta : Un candidat héroïque face à des voleurs, il règle ses comptes

Le 21 juin dernier, lors des résultats des élections municipales, les Français ont eu la surprise de découvrir que les candidats de partis écologiques avaient été élus dans plusieurs grandes villes. C'est le cas à Lyon, où le nouveau maire Grégory Doucet représente Europe Écologie Les Verts. Sur Twitter, un ancien candidat de Koh-Lanta a fait appel à son aide sur un tout autre sujet que l'environnement.

Alban, présenté comme un "homme de valeurs et de convictions" lors de sa première participation au jeu d'aventure de TF1 en 2015, a interpellé le maire de Lyon, où il vit, sur le site de micro-blogging. "Notre belle ville de Lyon sombre petit à petit dans la menace permanente de petits groupes de jeunes qui se croient tout permis... J'ai dû 'intervenir' trois fois pour crachat et gifle sur une ado, vol dans une boulangerie, vol de portable. @Gregorydoucet il y a urgence !", peut-on lire. En réponse à ce tweet, plusieurs internautes, visiblement de la région lyonnaise, partagent ce triste constat. À ceux qui semblent sans espoir, l'aventurier répond : "Ne partons pas fatalistes." Et de confier qu'il fait confiance à son maire : "Il a 6 ans pour faire évoluer son programme et faire face à une réalité de plus en plus criante..."