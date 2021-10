Koh-Lanta, un clash éclate entre Jade et Alix : ce qu'il s'est vraiment passé hors caméras !

Pour célébrer les 20 ans de Koh-Lanta, TF1 et ALP ont réuni les aventuriers les plus emblématiques, "la crème de la crème". Mais parmi eux, certains se connaissent déjà parce qu'ils ont participé à des aventures communes par le passé. C'est ainsi que des soupçons d'alliances d'avant tournage avaient été avancés... ou que certaines inimitiés refassent surface. Jade en a fait les frais, comme elle le raconte auprès de nos confrères de TV Mag.

Dans l'épisode diffusé mardi 19 octobre 2021, Alix s'en prend à Jade. "Pourquoi tu fais de la propagande contre moi ?", lui lance-t-elle de manière agressive. En réalité, cette petite scène est issue d'une discussion plus longue. "J'ai demandé à lui parler pour avoir des explications, comprendre pourquoi elle était allée voir Claude pour lui raconter des mensonges. Elle était allée lui dire que Wafa m'aurait demandé de me méfier de lui et de l'éliminer. Ce qui est totalement faux, raconte Jade, évoquant son amie Wafa, trahie par Claude dans Koh-Lanta : La Revanche des héros en 2012. Alix a soutenu auprès de moi que je lui avais bien raconté ça et m'a reproché de faire de la propagande contre elle. Je n'avais pas besoin d'en faire puisque tout était clair depuis longtemps aux yeux de tous, je voulais l'éliminer, je ne m'en cachais pas."

Cette révélation d'Alix a eu des conséquences sur le jeu. "Après, je me demande s'il n'y a pas eu un quiproquo vis-à-vis de moi et qui ne concerne pas le jeu à savoir mon amitié avec Wafa, déclare Jade. Dans sa tête, il s'est sûrement dit que j'avais été briefée par Wafa pour que je m'occupe de lui pour la venger. C'est pour cela qu'il pense que je veux l'éliminer à tout prix et qu'il n'a pas voulu m'envoyer aux ambassadeurs. Il avait peur pour lui. Alors que si j'avais eu à me rendre à la réunion des ambassadeurs, je n'aurais même pas eu à descendre du bateau, j'aurais directement sorti Alix !"

Et les relations entre Claude et Wafa ne sont pas les seules à interférer les affinités lors du tournage. "Comme Claude au sujet de mon amitié avec Wafa, Laurent n'avait pas confiance en moi parce que je suis très amie avec Moundir avec qui il a un différend depuis la saison all stars La Nouvelle édition, regrette Jade. J'avais deux épées au-dessus de ma tête !"

Des a priori qui se sont peut-être effacés au fil du temps, sur le camp blanc...