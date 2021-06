Koh-Lanta : Un ex-aventurier méconnaissable, son incroyable métamorphose !

"Quand tu as l'immense bonheur de retrouver un très cher ami dans ta région, ici, mon meilleur complice de Koh Lanta : Le retour des héros. Chacun aura reconnu bien-sûr Jean-Bernard, dit JB. Il tient une forme olympique comme jamais. Un moment de partage avec beaucoup d'émotions", lance Tony en légende de cette belle photo qui signe leurs retrouvailles.

Comme le fait remarquer le retraité, Jean-Bernard "tient une forme olympique". Le charmant brun affiche une silhouette incroyablement affinée, une chevelure coiffée à l'arrière et une barbe poivre et sel qui le rendent méconnaissable ! Un changement qui n'est pas passé inaperçu. En commentaires, les internautes sont d'ailleurs nombreux à noter cette transformation physique.

Et alors que certains, après avoir noté sa folle perte de poids, confient ne pas avoir reconnu Jean-Bernard, Tony répond : "Eh oui, comme quoi quand on veut se prendre en main et qu'on a de la volonté, on arrive très souvent au but qu'on s'est fixé. Bravo à lui." Quoi qu'il en soit, Jean-Bernard rayonne !