Koh-Lanta : Un ex-aventurier plaque tout, sa nouvelle vie 15 ans après le jeu

En 2006, seize aventuriers se sont envolés vers le Vanuatu, pays du sud de l'Océan Pacifique et composé d'environ quatre-vingt îles, pour une nouvelle saison de Koh-Lanta avec Denis Brogniart. Parmi eux, Sébastien, présenté à l'époque comme chef d'entreprise, éliminé après avoir perdu la mythique épreuve des poteaux. Quinze ans après sa participation au célèbre jeu de survie de TF1, il a complètement changé de vie.

L'aventure Koh-Lanta a été "un déclic" pour lui, comme il le raconte à nos confrères du site Actu.fr. "Le jeu nous offre un retour aux sources que l'on a tendance à oublier dans notre société", lance-t-il. Le lavage de voitures, c'est fini pour Sébastien. Désormais, il se consacre à temps plein à sa passion, le triathlon. Il est ainsi propriétaire d'une boutique spécialisée dans le domaine. Les 4 éléments, située à Bois-Guillaume en Normandie, propose des vélos mais aussi des équipements complets de running et de triathlon.

S'il n'a depuis plus retenté l'expérience Koh-Lanta, Sébastien s'est lancé dans d'autres aventures, toutes sportives. En effet, avec un ami à lui, il a fait le GR 20, une randonnée de 176 kilomètres qui traverse la Corse du nord au sud. Un parcours bouclé en trois jours seulement ! Fou de course, il prépare sa participation prochaine à l'Ironman de Deauville, un triathlon international qui se déroulera du 23 au 26 septembre 2021.

En bref, l'ex-camarade de François-David et Emilie – qui étaient d'ailleurs tombés amoureux l'un de l'autre – écrit sa propre histoire, loin de Koh-Lanta. Ainsi, les réunions de famille d'aventuriers, très peu pour lui. "On a partagé une expérience commune, donc on est un peu une grande famille, oui, mais au bout d'un moment je pense qu'il faut arriver à en sortir, et se dire que sa vie, ça n'est pas que Koh Lanta", estime-t-il. Un véritable virage à 360 degrés !