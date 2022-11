Koh-Lanta : Un gagnant papa pour la 1ère fois ! Le sexe et le prénom dévoilés, bébé a déjà tout d'un aventurier

"Un bonheur infini..." Dans la soirée de mercredi 9 novembre, l'ancien candidat - et gagnant - de Koh-Lanta, Le Totem maudit (2022), François, a annoncé la plus belle des nouvelles. Il est devenu papa pour la première fois ! Avec sa belle Sophie, l'aventurier de TF1 a en effet accueilli son bébé il y a déjà quelques jours dans l'intimité. Sur Instagram, il a enfin fait les présentations officielles.

Pour l'occasion, François a partagé une série de clichés tous plus craquants les uns que les autres. On y voit le jeune papa et son enfant en train de faire du peau à peau (pratique recommandée immédiatement après la naissance) mais aussi un premier portrait de famille avec le candidat et sa compagne, tout sourire pour entourer le nouveau-né. En légende, le pompier de 38 ans venu de l'Hérault apporte quelques détails. "07/11/2022, le verdict est tombé : c'est un garçon !!! Premier jour du reste de notre vie avec Elio dont j'ai l'immense bonheur de vous annoncer la naissance. Avec ses 3,9kg et ses 53 cm, il a déjà tout d'un aventurier ! Un bonheur infini et indescriptible, celui de devenir ton papa", a-t-il écrit avec émotion.