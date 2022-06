François (Koh-Lanta) bientôt papa : annonce en direct avec sa belle Sophie, enceinte !

Grande annonce sur le plateau de TF1, lors de la grande finale de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Géraldine a gagné les poteaux, choisi François qui a lui-même choisi Bastien. Tous les trois ont filé en finale et c'est alors le pompier venu de l'Hérault qui a été élu vainqueur de cette édition, au même titre que Bastien. Les deux hommes sont élus à égalité ! Mais François a gagné bien plus qu'un chèque de 50 000 euros depuis son retour à la maison...

Juste avant d'annoncer le verdict, Denis Brogniart a révélé que Sophie, la compagne du charmant brun, est enceinte de leur premier enfant ! "Je confirme, un heureux événement prévu pour début novembre. On est ravi, c'est un bon retour d'aventure !", lance-t-il, tout ému. De son côté, l'animateur du programme phare de la chaîne poursuit en précisant qu'"on ne connaîtra ni le sexe du bébé, ni le prénom évidemment" puisque le couple préfère "garder tout ça secret", pour l'instant du moins.

C'est une belle annonce qui est faite là. D'autant plus que l'aventure Koh-Lanta a nourri nourri ce désir de paternité chez François. En effet, c'est loin de sa belle Sophie que ses sentiments amoureux se sont décuplés et qu'il a réalisé vouloir un bébé avec elle. "J'ai 38 ans, j'aspire à fonder une famille. Donc voilà, je vais m'y atteler, a-t-il lancé sur la camp, juste avant d'affronter Jean-Charles, Géraldine et Bastien sur les poteaux. Il me tarde de la retrouver, j'ai envie de lui dire que je l'aime et que c'est mon rayon de soleil. Koh-Lanta, c'est un accélérateur de beaucoup de sentiments. Moi, ça m'a donné envie d'aimer encore plus les gens qui sont proches de moi. Et Sophie en fait partie." Ce n'est pas tout. "Devenir papa, c'est quelque chose qui me fait envie depuis longtemps et j'espère que ça va arriver", confiait-il.

Quelques semaines plus tard, son rêve devient réalité. La belle Sophie, une charmante blonde, se tient dans le public en premier soutien de sa moitié. Son ventre n'est pas visible, mais elle porte sur son visage ce bonheur de devenir prochainement mère.

Toutes nos félicitations aux futurs parents !