Finale de Koh-Lanta : Géraldine gagne les poteaux, le choix des finalistes fait scandale !

La règle est la même depuis plusieurs années. Le gagnant des poteaux de Koh-Lanta, Le Totem maudit a la mission de désigner lequel de ses trois autres camarades l'accompagnera face au jury final. A ce moment-là, les aventuriers éliminés depuis la réunification procèdent à un vote et désignent qui de l'un ou de l'autre sera grand vainqueur. Ils étaient quatre sur les poteaux : Jean-Charles, Géraldine, François et Bastien, qualifié à l'issue d'une seconde épreuve d'orientation et qui doit faire avec des handicaps liés à la malédiction du Totem maudit. Finalement, c'est Géraldine qui remporte les poteaux et doit donc désigner le camarade qui va en finale avec lui...

Attention, cette année la règle change ! La gagnante désigne le deuxième finaliste qui a lui-même pour mission de désigner un troisième finaliste ! Car ils ne seront pas deux mais trois en finale cette fois ! Géraldine, impressionnante après avoir tenu deux heures sur son poteau, a la lourde tâche de choisir qui se qualifie pour la finale avec lui. Face à Denis Brogniart, cette maman de deux garçons a indiqué choisir... François. Ce n'est pas fini ! Le pompier désigne à son tour un camarade : il choisit Bastien. Le trio a filer en finale est donc Géraldine, François et Bastien.

Une situation qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter... Beaucoup son dégoûtés de voir que Jean-Charles, le chouchou des téléspectateurs, nounours au coeur tendre, n'est pas choisi. D'autres estiment qu'en choisissant François, Géraldine se tire une balle dans le pied puisque l'aventurier est très apprécié de ses camarades du jury final.