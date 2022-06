Koh-Lanta, les poteaux : performance incroyable de Jean-Charles, Twitter s'enflamme !

Ils étaient nombreux à miser sur lui. Jean-Charles a même été élu grand gagnant de Koh-Lanta, Le Totem maudit par les abonnés de la page Purepeople.com sur Twitter, en large gagnant avec près de 40% des votes. Mais, finalement, la tâche s'annonce plus rude que prévu. En effet, alors que TF1 diffuse la grande finale de cette édition, le fustier ne sera pas le vainqueur des poteaux...

Depuis plusieurs semaines, il avait réussi à séduire le public grâce à ses valeurs morales. Très attachant, Jean-Charles s'est également montré foncièrement gentil, sans vice, loin des stratégies et sincère. Des qualités qui l'ont mené jusqu'au bout du jeu de survie, sans pour autant qu'il ne brille sur les épreuves ! En effet, la seule fois où il est ressorti gagnant, c'est lors de la course d'orientation qu'il a terminée en un temps record, à savoir 36 minutes. L'ancien rouge est alors le premier apprenti Robinson de Koh-Lanta, Le Totem maudit à s'être qualifié pour les poteaux. Malheureusement pour lui, il ne réitère pas l'exploit !

Après 1h34 d'épreuve, François tombe. Dans les minutes qui suivent, c'est Bastien qui chute à son tour. Il faut dire que l'épreuve était bien plus difficile pour lui... En effet, il a dû, dès le début, faire tomber une partie de son poteau. Il tient alors sur une surface plus petite que ses camarades, à savoir un carré de 15 centimètres de côté. Aussi, il aura, tout le long de l'épreuve, une clavette d'écart avec ses trois adversaires... Finalement, le duel final se joue entre Jean-Charles et Géraldine. Le fustier lutte depuis un moment, et finit par lâcher ! C'est donc Géraldine qui remporte l'épreuve des poteaux après avoir tenu durant 2h ! Il s'agit là de sa première victoire individuelle.

Si Jean-Charles garde le sourire, les internautes sont nombreux à réagir sur Twitter. Il y a ceux qui saluent sa superbe performance ! Après avoir trouvé le poignard en 36 minutes à l'orientation, le voilà qui tient 2h sur les poteaux !