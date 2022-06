Koh-Lanta : les téléspectateurs en euphorie après la victoire record de Jean-Charles à l'orientation

Le casting de Koh-Lanta, Le Totem maudit semblait sportif, entre le basketteur Yannick, la danseuse Olga ou encore les coachs Anne-Sophie et Samira. Finalement, aucun d'entre eux n'est arrivé en finale. Jean-Charles, le fustier qui se présentait comme peu sportif et peu stratège a finalement bien mené sa barque !

En effet, il a échappé aux éliminations, a brillé lors d'une épreuve éliminatoire face à Olga et Fouzi et a fini la course d'orientation en premier, en 36 minutes de recherche seulement ! Un joli parcours qui fait réagir les internautes sur Twitter. Ce sont tout d'abord les fans de la première heure de Jean-Charles, qui a cherché son poignard du côté de la Pierre tachetée, qui ont fait exploser leur joie sur le réseau social. "Jean-Charles il a gagné aucune épreuve Il a fait aucune stratégie et ils gagnent l'orientation en 36 minutes c'est vraiment un génie il a tué le jeu", "IL L'A FAIT ! IL A GAGNÉ UNE ÉPREUVE !","Jean Charles qui après avoir tout perdu gagne l'orientation, MAIS CEST QUOI CETTE DINGUERIE ! Incroyable", "Plus gros hold up de l'histoire de l'orientation JC et sa méthode 'cueillette de champagnion'", "Jean Charles, cet escroc tellement attachant", a-t-on notamment pu lire.