Gagnant de Koh-Lanta : le choix surprenant des internautes

Après plusieurs semaines passées aux Philippines, ils ne sont plus que quatre à prétendre au titre de grand gagnant de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Jean-Charles, Géraldine et Bastien se tiendront donc ce mardi 21 juin 2022 droit sur leur poteau, à l'antenne de TF1, au même titre que Bastien, dernier qualifié qui disputera l'épreuve avec des difficultés liées à la malédiction. En attendant de connaître le nom du vainqueur de cette édition, les internautes ont déjà tranché !

Sur Twitter, Purepeople.com a lancé un sondage auprès de ses abonnés. Et à la question de savoir lequel des quatre apprentis Robinson encore en lice mérite le plus de gagner, les utilisateurs du réseau social de micro-blogging ont désigné leur grand gagnant. Il s'agit de Jean-Charles, élu à 39,7%. Le fustier l'emporte, mais pas haut la main ! En effet, il est suivi par Bastien, qui remporte 30,9% des voix. Plus loin, Géraldine arrive en troisième position. Elle atteint le joli score de 19,1% tandis que le sapeur-pompier François finit bon dernier, avec 10,3% des votes. Un sondage effectué sur cinq jours, avec 63 votants au moment où nous écrivons cet article.