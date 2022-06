Koh-Lanta, l'orientation : Les 10 tweets les plus drôles !

Un autre n'a pas oublié Dorian de Koh-Lanta 2021 qui n'a jamais trouvé son poignard alors qu'il était parfois sous ses yeux, ainsi que Claude qui connaît l'épreuve comme sa poche. "Pendant cette épreuve tu as Dorian qui cherche encore son poignard depuis quelques années et tu as Claude qui fait le guide touristique", "L'épreuve DORIANtation si je puis me permettre, allez c'est tout pour moi", a-t-on vu passer. Toujours aussi amusé par l'imagination des internautes, Dorian n'a pas manqué de réagir : "Je suis en Polynésie, il est 10h du matin, si j'avais oublié que c'était l'épreuve d'orientation aujourd'hui, merci d'être là pour me le rappeler."