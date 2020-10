Koh-Lanta : Un vol commis par une candidate à l'insu de la production, révélations...

Dans Koh-Lanta, les aventuriers sont filmés tous les jours, durant de très nombreuses heures. Mais il arrive évidemment que lors de moments dits "plats" sur le camp, le tournage s'interrompe le temps d'un instant. C'est ainsi que des candidats de cette édition des 4 Terres, actuellement en cours de diffusion sur TF1, en ont profité pour voler !

Vendredi 9 octobre 2020, après l'épisode marqué par l'élimination de Sébastien de l'équipe des rouges, Alix, capitaine des Jaunes, a fait un live sur Instagram en compagnie de Thomas, ex-aventurier de l'édition Fidji. Le duo a échangé sur cette incroyable aventure qu'est Koh-Lanta et en sont arrivés à évoquer les souvenirs matériels qu'ils ont rapportés avec eux du voyage. C'est à ce moment-là qu'Alix a fait une confidence inattendue !

Alix vole un peu du totem en souvenir de sa victoire

Bien décidée à rentrer à la maison avec un objet lui rappelant Koh-Lanta, l'ancienne Bleue du Sud a pris soin de retirer les petites perles du totem, qui suit l'équipe gagnante sur son camp à l'issue des jeux de confort et d'immunité, qu'elle a distribuées à son équipe afin que chacun garde un souvenir du précieux bonhomme en bois. Un vol qu'elle a avoué en live face à Thomas et de nombreux internautes ! Et c'est certainement à ce moment-là que la production a appris ce qu'il s'était passé puisque, comme elle l'a elle-même expliqué, les équipes de TF1 et ALP n'étaient pas au courant de sa petite manigance sur l'île.

Toujours lors de cette même vidéo en live sur le réseau social de partage d'images, Alix a raconté que les aventuriers n'avaient pas le droit de récupérer le totem d'immunité chez eux. Et la raison est simple : c'est en fait Denis Brogniart qui récupère les objets et les expose en guise de décoration dans son salon.

Rendez-vous vendredi 16 octobre 2020 dès 21h05 sur TF1 afin de suivre le prochain épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Cette fois-ci, les deux équipes, c'est terminé ! En effet, comme révélé en fin d'épisode la semaine passée, l'heure sera à la réunification.