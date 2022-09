Koh-Lanta : Une ancienne candidate attend son premier enfant avec son compagnon, un ex-footballeur

Marta Molino et Ricardo Beretta partagent leur vie depuis de nombreuses années. Le charmant brun n'est pas un inconnu puisqu'il a longtemps été footballeur et a évolué avec les moins de 17 ans de l'AS Monaco. Il a même joué contre Manchester United en 2015 dans le cadre du tournoi Nike Cup et a fait parti de l'équipe d'Ajaccio pendant près d'un an.

"Malheureusement, il s'est blessé au genou. Il n'arrivait pratiquement plus à courir, il a dû arrêter", nous expliquait l'aventurière lors d'une interview pour Purepeople.com. Depuis, Ricardo Beretta s'est reconverti dans l'immobilier de luxe. Un domaine qui se rapproche de celui de Marta, laquelle est négociatrice en immobilier.

Pour rappel, dans Koh-Lanta, la jolie brune avait été éliminée au bout du 13e jour, à son grand regret. "C'était un peu dur pour moi. Ce n'est pas toujours évident de sortir d'une aventure qui est exceptionnelle. C'est un rêve qui s'effondre... C'est une aventure que tout le monde rêve de faire. Je m'étais promis d'arriver jusqu'à la réunification", nous confiait-elle également.

Félicitations aux futurs parents !