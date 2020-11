Koh-Lanta - Une aventurière a frôlé la mort : traumatisée, elle livre un récit glaçant

Une large partie de la France est confinée, mais la Guadeloupe n'en fait pas partie. Charlotte, candidate de Koh-Lanta, L'île des héros (TF1) y passe quelques jours de rêve. Soleil, plage... et accident impressionnant sont au programme pour la grande copine d'Inès, elle aussi apprentie Robinson dans le jeu ! Sur Instagram mardi 3 novembre 2020, elle raconte sa mésaventure qui aurait pu lui coûter la vie.

C'est lors d'une balade à la Pointe des Châteaux, superbe péninsule située à l'extrême Est de Grande-Terre, qu'elle a vu sa vie défiler. "Je tremble, j'ai cru que tu allais mourir", lance Marion, l'amie qui l'accompagne. Et d'expliquer ce qui est arrivé à l'ancienne aventurière de Koh-Lanta : "Elle était posée sur un rocher et la vague était tellement grosse qu'elle l'a emportée. Et avec le courant, elle est tombée dans un trou au milieu des rochers. Je ne l'ai plus vue, elle avait disparu."

Charlotte (Koh-Lanta) a vu la mort : "Je me suis dit que c'était fini !"

De son côté, Charlotte a cru y passer... "On a eu un petit accident. Les gars, j'ai failli mourir. Mais sinon tout va bien, on est sur un spot plutôt très beau. Mais j'ai failli canner, raconte-t-elle sourire aux lèvres. Le pire c'est que ma tête a cogné sur le rocher et à ce moment je me suis dit : 'Je suis en train de mourir.' J'ai vu la tête de ma mère..."

Et d'ajouter, plus sérieusement : "Je rigole mais c'est la première fois de ma vie où j'ai vu la mort devant moi... Quand ma tête a cogné je me suis dit c'est fini. La vague m'a emportée d'une telle force, prise dans la puissance du courant aucune possibilité d'être maître de moi-même. J'ai dû attendre, subir et ressortir quand c'était plus calme."

Une terrible expérience qui lui laisse des séquelles physiques légères, la cuisse en sang. Mais c'est surtout traumatisée que Charlotte termine cette belle journée...