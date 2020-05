Charlotte (Koh-Lanta) est en couple, Inès le dévoile en vidéo

Cet anniversaire avait une saveur toute particulière pour Inès puisqu'elle est finaliste de Koh-Lanta, l'île des héros. Suite aux éliminations de Régis et d'Eric dans le dernier épisode, diffusé le vendredi 22 mai, Inès participera à la course d'orientation. Elle sera opposée à son amie Naoil, à Alexandra et aux deux héros que sont Claude et Moussa.