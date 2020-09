Koh-Lanta : Une candidate de cette saison a été relookée sur M6

Avant de jouer les apprentis Robinson dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, Carole était déjà passée à la télévision. En effet, en février 2020, elle participait à l'émission Incroyables Transformations sur M6. Avec l'aide des experts Léa Djadja, Nicolas Waldorf et Charla Carter, l'aventurière a changé de look !

Dans Koh-Lanta, pas de place pour la coquetterie. Mais au quotidien, Carole prend soin d'elle. Cette Marseillaise de 52 ans, éliminée lors du deuxième épisode diffusé vendredi 4 septembre 2020, n'a pas toujours été ainsi. Il y a quelques mois, elle s'est présentée devant les caméras de M6 en jogging et chaussettes-claquettes, les cheveux relevés en un chignon négligé.

"Je ne m'habille pas en femme. Parce que je suis complexée, je suis mal dans ma peau, confiait-elle. Je ne m'accepte pas comme je suis. Je me suis perdue... depuis ma ménopause. J'ai pris beaucoup de poids, en tout j'ai pris 10 kilos. Je ne fais pas d'efforts. Heureusement qu'il y a une amie à moi qui m'a dit : 'Ce n'est plus possible.'" Cette amie depuis une dizaine d'années a alors inscrit Carole à l'émission Incroyables Transformations.

Entre les mains des experts du programme, Carole a changé du tout au tout : look, coiffure, maquillage... et même médecine esthétique ! L'aventurière qui représentait l'équipe du Sud dans Koh-Lanta s'est laissé tenter par des injections d'acide hyaluronique au niveau des lèvres. Ce soin a un "pouvoir hydratant" et permet de "combler toutes les petites ridules autour de la bouche, donner un aspect gloss qui défroisse la peau", comme c'est expliqué à l'antenne. De quoi permettre à Carole de décomplexer sur sa bouche !

À la fin de sa transformation, cette maman joviale a été bluffée ! Beaucoup plus féminine, elle semble plus que satisfaite de son nouveau look. D'ailleurs, en mars dernier, soit un mois après sa métamorphose, Carole a fait son retour dans l'émission... pour sa soeur ! Cette dernière, conquise par la nouvelle apparence de l'aventurière, a elle aussi été transformée !