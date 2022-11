Koh-Lanta : Une candidate phare en larmes, elle est obligée de vivre au camping faute d'argent

Pas toujours facile la vie après Koh-Lanta. Car, rappelons-le, les aventuriers ne perçoivent qu'un maigre salaire, l'équivalent du SMIC, lors de leur participation au jeu de TF1. Seuls les vainqueurs repartent avec un gros chèque. Ainsi, Jessica, bien connue des téléspectateurs puisqu'elle s'est illustrée à Johor en 2015 et dans L'île des héros en 2020, se retrouve dans une situation délicate. La charmante brune peine à trouver un logement...

Devant les caméras de Koh-Lanta, elle s'était présentée comme technicienne en apnée du sommeil venue tout droit de l'Essonne. Depuis, Jessica a changé de quotidien ! La jeune femme passionnée de moto a en effet quitté la région parisienne pour s'installer dans le Sud, où elle espère entamer une nouvelle vie. "J'ai décidé de quitter Paris. Je n'y trouvais plus mon compte. Les temps deviennent difficiles, surtout pour les personnes seules avec un enfant, comme moi. Je me suis dit : 'Va vivre dans la nature, va vivre en vacances.' J'ai donc choisi de m'installer à Aubagne", avait-elle confié à Télé Star fin octobre. Un départ qu'elle effectue seule puisque sa fille Shana, 17 ans, n'a pas souhaité la suivre dans cette nouvelle aventure. Et la vie est loin d'être simple dans le Sud.

Jessica (Koh-Lanta) sauvée par Stéphane Plaza

C'est pourquoi elle fait appel à Stéphane Plaza, l'agent immobilier le plus célèbre du paysage audiovisuel français. Dans un épisode inédit de Recherche appartement ou maison diffusé ce vendredi 11 novembre 2022 sur M6, il reçoit la belle Jessica, en détresse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne semble pas au top de sa forme. L'ancienne camarade de Claude Dartois et Teheiura Teahui vit dans un camping en attendant de trouver le bien qui lui correspond, avec un budget de 900 euros par mois.