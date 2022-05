Koh-Lanta : Une candidate phare mariée, belles photos de son union

Ce n'était pas la première fois qu'Emilie et Thibaud se disaient oui. Le 17 juillet 2021, ils avaient déjà convié tous leurs proches pour une cérémonie civile à Parempuyre, en Gironde. Et au cours de cette cérémonie, elle avait connu une petite mésaventure puisqu'elle s'était... fracturée le nez. "Et voilà le verdict. Mon mariage m'a apporté beaucoup de bonheur et une belle fracture du nez !", expliquait-elle, sans donner de détails sur les circonstances de sa blessure.

Cette fois heureusement, Emilie semble être sortie de son nouveau mariage indemne. Une union qu'ils ont sans doute célébrée religieusement. Nul doute qu'ils ont savouré chaque instant, d'autant plus qu'ils avaient dû reporter la date à cause de la Covid-19, en 2020. "Malheureusement, à cause du coronavirus, mon mariage est annulé ou plutôt reporté. Je voulais qu'il ait lieu en septembre, mais mon conjoint trouve que c'est encore trop tôt par rapport à la situation. Donc, ce sera dans un an. Ça me tenait à coeur de me marier un 27, puisque c'est notre date de naissance à tous les trois, mon conjoint, notre fille et moi. C'est notre date fétiche. Du coup, j'ai regardé sur le calendrier et c'est tombé sur le week-end du 26-27 juin. Pour les préparatifs, ce que nous avons déjà versé pour notre mariage servira pour l'année prochaine, car c'est juste décalé", nous confiait-elle en avril 2020, lors du premier confinement.