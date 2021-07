Emilie (Koh-Lanta) : Son mariage tourne au drame, "une belle fracture du nez" en cadeau !

Emilie n'explique pas comment cet accident est arrivé. Toutefois, cette fracture ne l'empêche pas de savourer son bonheur de jeune mariée. En effet, toujours sur Instagram, elle partage de nouvelles photo de la fête. Sur ces clichés, la belle prend la pose avec son amoureux Thibaud. Lui est charmant en costume tandis qu'elle apparaît chic en robe mi-longue blanche effet soie et boutonnée signée The Kooples, vendue initialement à 275 euros et soldée à 165 euros.

Le couple apparaît ensuite tout sourire dans un Range Rover noir joliment fleuri pour l'occasion et à toit ouvrant. Pour la suite du programme, petite coupe de champagne avec ses invités... et un joli cadeau du maire ! Le représentant du pouvoir exécutif au niveau communal a offert aux jeunes mariés deux bouteilles de vin. "À l'occasion de votre mariage, la ville de Parempuyre vous présente tous ses voeux de bonheur", peut-on lire sur la jolie carte adressée à Emilie et Thibaud.

Toutes nos félicitations aux heureux mariés... et bon rétablissement à Emilie après sa fracture du nez.