Koh-Lanta : Mariage d'une aventurière phare, 1re vidéo folle de la cérémonie !

Heureuse nouvelle ! Une ancienne candidate de Koh-Lanta a passé un superbe samedi 17 juillet 2021. En effet, elle a célébré ce jour son mariage avec l'homme de sa vie, Thibaud. Il s'agit de la jolie Emilie, révélée au grand public lors de sa participation au jeu de survie de TF1 en 2019, dans l'édition baptisée La Guerre des chefs et remportée par Maud. L'aventurière a profité pleinement de l'événement, mais a toutefois tenu à partager une première vidéo de la cérémonie à la mairie.

C'est sur Instagram ce dimanche 18 juillet 2021, au lendemain de la fête donc, qu'Emilie publie en story les premières images du plus beau jour de sa vie. Sur cette vidéo, l'ex-apprentie Robinson se dévoile sublime en robe en soie blanche mi-longue et légèrement décolletée. Les cheveux courts et blonds, la jeune mariée, perchée sur une paire d'escarpins à imprimé python, a opté pour un wavy chic.

Au bras de son amoureux Thibaud, en costume marine, la belle Emilie fait le show en pleine mairie ! En effet, le couple fraîchement marié se lance dans une superbe danse devant leurs invités et l'adjoint au maire en personne au son de I love to love, titre de Tina Charles. L'aventurière tente même un porté à la Dirty Dancing... mais se prend un vent par Thibaud, qui se décale juste avant le grand saut ! Ouf, Emilie n'avait pas sauté ! "Je ne sais pas s'il verra ces quelques lignes, mais merci à Monsieur d'adjoint au maire qui a été juste fabuleux durant cette cérémonie", écrit-elle avant de s'émerveiller devant son mari, "magnifique". Après la fête, le couple a filé à filé à l'InterContinental - Le Grand Hôtel, un établissement cinq étoiles de Bordeaux, pour un court séjour en duo.

Ce grand mariage, Emilie, maman de deux enfants (un garçon de 12 ans et une fille de 6 ans), et son amoureux l'attendaient depuis bien trop longtemps. L'événement était initialement prévu à l'été 2020, mais la Covid-19 en a décidé autrement. "Malheureusement, à cause du coronavirus, mon mariage est annulé ou plutôt reporté", confiait-elle en exclusivité à Purepeople.com. Finalement, un an plus tard, la voilà unie pour la vie à son amoureux Thibaud !

Toutes nos félicitations aux heureux mariés !