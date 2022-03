Koh-Lanta : Une ex-aventurière la bague au doigt, grande annonce en images !

Les téléspectateurs l'ont découverte en 2017, lors de sa participation à Koh-Lanta Cambodge. L'édition a été remportée par Frédéric, qui s'était imposé lors des votes face à Clémentine. Cette année-là, d'autres aventuriers ont marqué le public à l'instar de Dylan, venu sur l'île en mocassins Gucci, le très complet Yassin, l'ex-rugbyman Vincent ou encore Claire, la coach sportive. Cette dernière donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux et annonce une grande nouvelle dimanche 6 mars 2022.

La belle brune de 44 ans se saisit de son compte Instagram. Et c'est plus particulièrement en story qu'elle s'exprime. Claire partage une photo de sa main gauche ornée de bijoux. En effet, elle porte une bague en or blanc ou argent composée de trois anneaux. Mais ce n'est pas ce doigt qui interpelle le plus. Au niveau de son annulaire, l'ex-apprentie Robinson éliminée du jeu sur collier d'immunité dévoile une toute nouvelle bague, également en or blanc ou argent et divisée en trois partie dont l'une est sertie de diamants. De quoi présager une union puisque c'est à l'annulaire gauche que les jeunes mariés portent leurs alliances...

En plus de cette photo très explicite, Claire donne quelques informations. "Gratitude, écrit-elle avant de s'expliquer davantage. Un week-end en amoureux merveilleux... et une demande en pacs magnifique, digne d'un conte de fée. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve la réalité." Ce n'est donc pas un mariage à venir pour Claire et son amoureux mais un pacs ! Pas de photo de couple pour annoncer la belle nouvelle, mais juste quelques instants en pleine nature de ce fameux week-end qui a changé sa vie. Si la belle Claire s'affiche sur les réseaux sociaux (notamment avec ses enfants), son compagnon semble se faire plutôt discret.

Rappelons que Claire a débarqué dans Koh-Lanta Cambodge avec Vincent et Sébastien au quatrième jour d'aventure ! Après un long parcours en pleine jungle, le trio a retrouvé les autres aventuriers, présents depuis le premier jour. C'est ainsi que chacun a rejoint une tribu. Claire s'est rapidement fait une place au sein de l'équipe des bleus... avant d'être éliminée au trente-cinquième jour. Sous le choc, la jolie brune s'était effondrée au conseil. Désormais, Koh-Lanta est derrière elle et c'est une autre aventure que Claire s'apprête à vivre avec son mystérieux amoureux.