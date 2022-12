Kourtney Kardashian : Bar-mitzvah pour son fils Mason, toutes ses soeurs et son ex Scott Disick de la fête

A noter également les présences à cette fête de Penelope (10 ans) et Reign (8 ans), les petits frères et soeurs de Mason. Ce dernier, dans une tenue décontractée notamment composée d'un sweat-shirt noir, d'un jean ample délavé et d'une paire de baskets Jordan de couleur crème, a notamment été aperçu en train de s'amuser avec ses amis sur la piste de danse, décorée de ballons argentés.

Tu es plus grand que moi maintenant

Précisons également que si son anniversaire a été célébré ce samedi, il est en réalité né le 14 décembre. C'était donc mercredi dernier. Et ce jour-là, il a reçu plusieurs messages de la part de ses proches sur les réseaux sociaux, à commencer par celui de sa tante Kim Kardashian.

"Ça y est, tu es plus grand que moi maintenant. J'adore qui tu es et je suis tellement fier de toi Mason. Bienvenue dans l'adolescence ! Joyeux anniversaire", lui a-t-elle écrit sur son compte Instagram, alors que sa maman Kourtney venait de qualifier cette date comme "l'un des plus beaux jours" de sa vie, sur le réseau social.