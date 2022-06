Kourtney Kardashian : Son fils de 7 ans craque complètement pour sa nouvelle coupe

Travis et Kourtney sont toujours sur leur petit nuage depuis leur mariage grandiose en Italie (en robe très très courte pour la mariée). Rien de bien étonnant à les voir maintenant adopter une vraie petite vie de famille et passer du temps avec leurs enfants respectifs. Pour rappel, Reign a un frère Mason (2009) et une soeur Penelope (2012) tandis que le clan Barker est composé de deux enfants, Landon (2003) et Alabama (2005). Les deux familles se sont visiblement parfaitement rapprochées tant l'entente a été fulgurante entre les deux tourtereaux qui se sont rencontrés il y a peine un an. Après avoir parcouru le monde pendant une bonne partie de l'année 2021, Kourtney et Travis se sont finalement mariés cette année lors de trois cérémonies (Las Vegas, Los Angeles et Italie).