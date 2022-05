Kourtney Kardashian : Son médecin lui conseille d'avaler pour tomber enceinte (et ce n'est pas une blague)

Mariée à Travis Barker, Kourtney Kardashian (43 ans) compte bien avoir un bébé avec celui qu'elle considère comme l'homme de sa vie. Maman de Mason Dash Disick (né le 14 décembre 2009), Reign Aston Disick (né le 14 décembre 2014), et de Penelope Scotland Disick (née le 8 juillet 2012) issus de son amour avec Scott Disick, la soeur de Kim Kardashian a révélé avoir reçu d'étranges conseils de la part d'un médecin afin d'augmenter ses chances d'avoir un bébé.

Dans l'émission The Kardashians, la jolie brune a ainsi confié qu'il lui avait été recommandé de boire le sperme de son mari Travis Barker "quatre fois par semaine" afin de tomber enceinte plus facilement. Ce docteur aurait ajouté à Kourtney Kardashian que cette habitude "améliorerait" ses niveaux de thyroïde. "Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit, si c'était bas ou élevé", a admis la fondatrice de Poosh. "J'adore ce docteur", a confié Travis Barker, grand amateur de cette pratique.

Apporter de la "chaleur à l'utérus"

Dans l'espoir de devenir de nouveau maman, Kourtney a également suivi une désintoxication drastique conseillée par Martha Soffer, une praticienne de la médecine ayurvédique. "Nous n'avons pas eu de caféine, pas d'alcool, pas de sexe, pas de musculation, pas de sucre" a-t-elle expliqué, indiquant également qu'elle et son époux avaient reçu des traitements naturel et personnalisés "pendant sept jours consécutifs". Autre prérogative pour augmenter la fertilité de la soeur de Khloé Kardashian : prendre un bain de pieds au gingembre pour apporter de la "chaleur à l'utérus".

Interviewée par Entertainment Weekly à propos de son parcours de FIV en avril 2022, Kourtney avait révélé : "C'est une belle chose que nous aimerions voir se produire, mais le voyage est un peu difficile pour toute femme qui l'a fait". Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité pour le couple qui vient de se marier au cours de trois superbes cérémonies. Après un premier mariage à Las Vegas, les amoureux se sont unis civilement le 15 mai 2022 à Santa Barbara en Californie avant de se marier de nouveau le 22 mai 2022 à Portofino, en Italie. Jamais deux sans trois !