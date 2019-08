Krysten Ritter (Jessica Jones) est maman : son bébé porte le nom de son idole

La sublime Krysten Ritter, qui incarnait Jessica Jones dans la série éponyme Marvel proposée par Netflix, a donné naissance à son premier enfant le 29 juillet 2019 à Los Angeles, nous apprend le site américain TMZ.com. Le père est son compagnon de longue date Adam Granduciel (40 ans), leader du groupe The War On Drugs. Nos confrères se sont procuré l'acte de naissance : il s'agit d'un petit garçon prénommé Bruce Julian Knight.

Pourquoi Bruce ? L'actrice qui incarnait la super-héroïne Jessica Jones aurait pu trouver l'inspiration chez Batman, dont la véritable identité est Bruce Wayne, mais aussi chez The Hulk, alter ego tout vert du scientifique Bruce Banner. Mais en fait, selon TMZ.com, Krysten Ritter est une grande, grande fan de Bruce Springsteen et aurait choisi ce prénom pour son fils en hommage au Boss. Tout simplement.

Âgée de 37 ans, Krysten Ritter avait annoncé cette première grossesse sur le tapis rouge de la dernière cérémonie des Oscars, le 24 février 2019. L'actrice portait une robe en dentelle rouge et on ne voyait déjà que son joli ventre arrondi.

Le 14 juin, Netflix a mis en ligne la troisième et dernière saison des aventures de Jessica Jones, anti-héroïne de l'univers Marvel qui enquête à New York tout en luttant contre ses propres démons, dont l'alcoolisme. Krysten Ritter a également interprété le personnage pour la mini-série The Defenders qui réunissait à l'écran les héros Daredevil, Iron Fist et Luke Cage. Marvel appartient à Disney et le studio a annoncé en novembre le lancement de sa propre plateforme de streaming : il est donc logique que Jessica Jones tire sa révérence de Netflix.

Ancien mannequin, Krysten Ritter est aussi connue pour un rôle marquant dans Breaking Bad.