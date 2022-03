Kurt Zouma : Nouvelle plainte contre footballeur et son frère, après l'infâme vidéo

C'est l'une des vidéos qui a le plus fait parler sur la planète football en ce début d'année. Joueur respecté et régulièrement appelé en équipe de France par Didier Deschamps, Kurt Zouma est passé en quelques heures de défenseur respecté à paria sifflé dans tous les stades d'Angleterre. En cause, une vidéo prise par son frère Yoan dans laquelle on le voit s'en prendre à l'un de ses chats, lui assénant plusieurs coups. Après l'indignation générale et une très grosse amende de la part de son club, le soufflé était un peu retombé pour le joueur de 27 ans, mais l'affaire vient de prendre une tournure encore plus sérieuse.

Après la sortie des images, la RSPCA (la SPA anglaise) avait décidé de retirer les deux chats de bengal de Kurt Zouma, mais visiblement, l'association n'en avait pas terminé avec le coéquipier de Pogba et Varane en équipe de France. En effet, elle a décidé de poursuivre Kurt et Yoan Zouma pour violation de la loi relative au bien-être animal. "À la suite d'une enquête complète et approfondie, nous avons entamé le processus d'engagement de poursuites contre Kurt Zouma et Yoan Zouma en vertu de la loi sur la protection des animaux", a indiqué un porte-parole de la RSPCA à Reuters.

LA RSPCA donne des nouvelles des chats

L'association de protection des animaux a donc décidé de prendre l'affaire très au sérieux, à l'image de Frank Leboeuf, qui s'en était vertement pris à Kurt Zouma en vidéo. La RSPCA a également tenu à donner quelques informations complémentaires sur les deux félins retirés au joueur. "Les deux chats continuent d'être pris en charge par la RSPCA. Nous serons en mesure de publier plus d'informations une fois qu'une date d'audience sera confirmée", indique le porte-parole.

La mauvaise passe continue donc pour Kurt Zouma, qui va désormais se retrouver face à la justice pour ses actions. Une bien mauvaise journée puisqu'aujourd'hui doit être annoncée la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs des Bleus et d'après les derniers échos, le joueur ne devrait pas y figurer. Une nouvelle sanction pour Zouma qui doit regretter amèrement de s'en être pris à son chat...