Affaire Zouma : la SPA donne des nouvelles de ses chats

C'est une affaire qui va faire beaucoup de mal à la carrière de Kurt Zouma et pourtant elle n'a rien à voir avec le football. Le défenseur de l'équipe de France a été filmé par son frère en train de violenter l'un de ses chats. Une vidéo mise en ligne sur Snapchat et qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux peu de temps après. S'en est suivi un immense tollé et le joueur a dû subir les conséquences de ses actes répréhensibles par la loi puisque son club lui a infligé une très grosse amende et le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, ainsi qu'un ancien Bleu n'ont pas hésité à critiquer son comportement.

Lâché de toute part, par ses propres supporters et par ses sponsors, ​​Kurt Zouma s'est vu retirer la garde de ses chats qui ont été recueillis par la RSPCA (la SPA anglaise) il y a quelques jours déjà. L'organisme vient d'ailleurs de donner des nouvelles des deux bengal qui semblent entre de bonnes mains. "Les deux chats sont sous notre protection, ils ont été vus par un vétérinaire et sont bien soignés", a indiqué un porte-parole de l'association. Si certains souhaiteraient sûrement adopter les deux félins, il semble que ce ne soit pas possible pour l'instant. "Ils resteront sous notre garde pendant que l'enquête se poursuit et ne sont pas disponibles pour être relogés", poursuit le porte-parole.

Nous sommes limités dans ce que nous pouvons dire, mais nous fournirons des mises à jour lorsque nous le pourrons

Pour l'heure, l'enquête se poursuit et face à l'inquiétude des gens sur l'état de santé des deux chats, la RSPCA préfère tempérer. "Nous comprenons le haut niveau d'intérêt suscité par cet incident et pouvons vous assurer que nos agents expérimentés mènent une enquête complète et approfondie. En raison du fait qu'il s'agit d'une enquête en direct, nous sommes limités dans ce que nous pouvons dire, mais nous fournirons des mises à jour lorsque nous le pourrons", conclut le porte-parole.

Les deux félins semblent donc en bonne santé, une nouvelle rassurante, même si l'on ne sait pas encore de quoi leur avenir sera fait.