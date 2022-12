Kylian Mbappé : Rumeurs et grosses mises au point... Est-il vraiment célibataire ?

C'est le match que le monde entier attend et il va opposer deux des meilleurs joueurs de la planète et coéquipiers en club au Paris Saint-Germain, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Auteur d'une Coupe du monde sensationnelle, l'Argentin de 35 ans est un homme marié depuis plusieurs années et papa de trois garçons. De son côté, le Français de 23 ans est également une énorme star sur les réseaux sociaux, mais il se montre beaucoup plus discret sur sa vie sentimentale. Jusqu'à présent, les rumeurs sont multiples, mais difficile de démêler le vrai du faux.

Au moment de la Coupe du monde 2018 en Russie remportée par les Bleus, c'est une ancienne Miss France qui avait fait parler d'elle, pour sa supposée relation avec l'enfant chéri du football français. Aperçue dans les tribunes aux côtés de Rachel Legrain-Trapani (l'ex de Benjamin Pavard), la belle Alicia Aylies avait un temps été liée à Kylian Mbappé, mais jamais rien d'officiel ni de confirmé par l'un des deux.

Quelque temps plus tard, ce n'est nul autre que la fille de Stéphanie de Monaco, la jolie Camille Gottlieb qui avait été la cible de rumeurs entourant la vie amoureuse de la star des Bleus. Agacée, la jeune femme de 24 ans avait tenu à répondre personnellement à ses informations via son compte Instagram. "NON. Stop, c'est usant !! Je ne peux pas faire une photo avec quelqu'un sans qu'on m'officialise une relation avec ou autres trucs du style. La photo date de l'année dernière, vous allez vous en remettre ou... ? Laissez-moi tranquille avec ça, merci", disait-elle en juillet 2018. Voilà qui a le mérite d'être clair !

En couple avec la petite-fille d'une légende ?

Ces dernières années, les rumeurs se sont calmées concernant Kylian Mbappé, mais en avril dernier, sa proximité avec Emma Smet a fait couler beaucoup d'encre. Les deux stars ont été aperçues à plusieurs reprises ensemble, mais là encore, la petite-fille de Johnny Hallyday a mis les choses au clair. Interrogé pour savoir si le footballeur n'était qu'un ami, elle confirme : "Bien sûr, mais je le dis et je le répète : je n'ai pas à me justifier sur les personnes avec qui je suis photographiée."

Malgré toutes ces rumeurs, il semble donc que Kylian Mbappé soit toujours célibataire à l'heure actuelle, où du moins très discret sur sa vie privée. À quelques heures de l'un des matchs les plus importants de sa carrière, on espère en tout cas qu'il brillera pour apporter à la France une troisième étoile tant espérée !