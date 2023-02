Kylian Mbappé : Un homme usurpe l'identité de son père et écope d'une lourde peine

Kylian Mbappé est devenu en l'espace de quelques années une star interplanétaire et ce n'est pas la dernière Coupe du monde qui prouvera le contraire. De ses débuts à Monaco à son transfert record au Paris Saint-Germain, le joueur de 24 ans ne cesse d'impressionner les amoureux de football par son talent et son charisme hors des terrains. Après son triplé en finale face à l'Argentine de son coéquipier en club Lionel Messi, il est revenu à Paris, mais malheureusement, une blessure devrait le priver du match crucial de mardi prochain face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Plutôt discret sur sa vie privée, Kylian Mbappé ne dévoile rien de sa vie amoureuse et on connaît uniquement sa famille, à commencer par son influente mère, Fayza et son père, Wilfrid. S'il se fait discret en général, ce dernier se retrouve bien malgré lui au coeur d'une affaire judiciaire. En effet, d'après les informations du Parisien, un homme de 48 ans vient d'être jugé par le tribunal judiciaire de Versailles (Yvelines) pour des faits assez étonnants. Ce dernier a tenté d'usurper l'identité du père du sportif et a été reconnu coupable de faux et d'usage de faux. Pour ce délit, il a été condamné à dix mois d'emprisonnement sous bracelet électronique et à 2 000 euros d'amende.

"J'ai honte, je regrette beaucoup ce que j'ai fait", a déclaré l'accusé ce 9 février lors de sa comparution, mais d'après nos confrères, son casier judiciaire loin d'être vierge aurait fait pencher la balance. Dans les faits, entre décembre et janvier dernier, l'homme domicilié en Seine-et-Marne s'est fait passé pour Wilfrid Mbappé auprès de la préfecture des Yvelines afin de "demander la régularisation exceptionnelle du titre de séjour d'un couple d'Algériens". Son interlocuteur, qui a déjà échangé avec le père de Kylian Mbappé, sent l'entourloupe et prévient la police, qui va rapidement mettre la main sur le quadragénaire.

Pas la première fois que le nom de Mbappé est utilisé

Ce n'est pas la première fois que Kylian Mbappé ou ses proches sont utilisés de manière détournée puisqu'en octobre 2021, c'est une affaire de drogue qui avait fait les gros titres. Des vendeurs avaient utilisé le nom de la star pour estampiller des plaquettes de drogue, évoquant un "simple argument marketing".