Kylie Jenner : Ce cadeau de sa mère pour ses 25 ans estimé à 100 000 dollars !

"Tu es si spéciale et unique"

On l'apercevait alors en compagnie de ses soeurs, de ses meilleures amies comme comme Yris Palmer, son assistante personnelle ainsi que de sa petite fille de 4 ans Stormi, née de sa relation avec le rappeur Travis Scott. La jolie brune a partagé ensuite une série de photos de sa soirée sur Instagram, sur lesquelles on l'aperçoit dans une robe glamour à paillettes moulante et des boucles d'oreilles scintillantes en train de prendre la pose devant un feu d'artifice.

Elle a notamment reçu une tonne de déclarations sur les réseaux de la part de ses proches, à commencer par sa soeur Kim Kardashian. "Chaque année, tu me surprends par la sagesse, la protection de tes proches et la générosité de ton coeur. Tu es si spéciale et unique. Tu as tellement d'amour et de bonheur dans ton amour que je prie pour cela pour toujours" a écrit l'ex-compagne de Kanye West sur son Instagram en partageant un cliché d'elle et sa soeur. Sa mère ainsi que son autre soeur Kendall ont également rendu hommage à la fêtée. Une journée placée sous le signe de l'amour et de la bienveillance pour l'influenceuse !