Kylie Jenner dévoile ses courbes dans une robe moulée en vinyle pour un rendez-vous romantique

Kylie Jenner a fait une apparition remarquée ce dimanche 10 juillet au restaurant Craig's à Los Angeles. Elle était venue dîner en amoureux avec le rappeur Travis Scott. Un cadre idéal pour dévoiler ses courbes divines dans une magnifique robe noire en vinyle avec un décolleté en V. Une tenue resplendissante, complétée par une charmante petite pochette argentée et scintillante ainsi qu'une paire de lunettes de soleil d'une classe folle. Style plus décontracté en revanche pour son amoureux, qui portait un t-shirt gris, un jean troué et une paire de baskets.

Sur les clichés dévoilés à l'issue de ce rendez-vous galant, leur complicité saute aux yeux. Ils avaient officialisé leur relation en 2017 par le biais d'une vidéo YouTube de la belle brune qui avait généré plus de 100 millions de vues. Plusieurs bruit de couloirs laissaient déjà à penser qu'ils étaient ensemble depuis quelques temps. En 2018, ils accueillaient leur premier enfant en commun : une fille nommée Stormi. Mais l'année suivante, le média TMZ annonçait leur rupture. Une période durant laquelle l'influenceuse aux 357 millions d'abonnés aurait eu une liaison avec le rappeur Drake.



Un couple solide ?

Sauf que l'amour est plus fort que tout puisqu'ils se sont finalement rabibochés en mars 2020. En février dernier, l'influenceuse de 24 ans donnait naissance à son deuxième enfant avec le rappeur, un petit garçon nommé Wolf Webster. Mais cette période coïncide également avec une révélation surprenante de la part de l'un de leurs proches au magazine People. Ce dernier, dont l'identité n'a pas été dévoilée, avait expliqué que les amoureux ont choisi de ne pas vivre sous le même toit. "Kylie et Travis sont très heureux ensemble. Il fait de nouvelles musiques et voyage très régulièrement. Ils ne vivent pas officiellement ensemble mais font tout ce qu'il y a de mieux pour que leur relation fonctionne", avait-il déclaré.

Difficile pour autant de confirmer cette information. Quoiqu'il en soit, le couple s'est laissé une seconde chance et semble, malgré quelques péripéties, très épanoui. En témoigne ces magnifiques clichés à la plage en mai dernier. Vive l'amour !