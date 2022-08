Kylie Jenner : Sac à main et look pointu, sa fille Stormi, 4 ans, est une véritable star !

Voyages, sorties, séances de manucure... elles ne se quittent plus ! Maman poule, Kylie Jenner passe du temps, dès qu'elle le peut, avec son adorable petite fille de 4 ans, Stormi, fruit de ses amours avec le rappeur Travis Scott. Le jeudi 4 août 2022, le duo, actuellement présent en Europe, a effectivement été aperçu en Angleterre, à Londres, en train de quitter l'hôtel Claridge, situé dans le quartier de Mayfair. Difficile de reconnaître la fillette ! Stormi, que l'on a vu dès la naissance - après une grossesse vécue dans le plus grand des secrets - est désormais toute grande !

Elle développe déjà son propre look toute seule. Le 4 août 2022, à Londres, Stormi avait en tout cas choisi de porter un débardeur en similicuir, noir, assorti à son sac à main, ainsi qu'un jean baggy troué et des baskets... une vraie petite fashionista. C'est désormais sans l'aide de sa maman qu'elle trie les nombreuses pièces de luxe présentes dans son dressing. Il y a quelques jours, Kylie Jenner avouait que son enfant venait de passer une étape importante : "Elle ne me laisse désormais plus l'habiller", révélait-elle. Qu'importe, malgré le coup dur. Avec ou sans aide, la petite fille de 4 ans s'en sort comme une reine. Kylie a heureusement un autre enfant pour qui elle peut toujours sélectionner les tenues les plus folles.

En février 2022, Kylie Jenner et son compagnon Travis Scott ont effectivement accueilli un deuxième enfant. On ignore toujours, en revanche, quel prénom définitif ils ont choisi pour leur petit garçon. En voyant sa bouille pour la première fois, les amoureux avaient pensé à l'appeler Wolf... mais sa maman a regretté ce choix dès qu'elle s'est retrouvée devant l'acte de naissance. "Il y a un prénom qui leur plait beaucoup mais elle veut vraiment attendre d'être sûre, expliquait sa grande soeur, Kim Kardashian, dans l'émission Live with Kelly and Ryan. C'est vraiment une grosse décision, c'est la chose la plus difficile dans la vie de choisir un prénom pour son enfant..."