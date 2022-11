Kylie Jenner, son fils a bientôt 10 mois : le prénom est confirmé mais...

Il semblerait que pour Kylie Jenner et Travis Scott, ce soit la bonne cette fois-ci. L'influenceuse et le rappeur ont connu des périodes de turbulences au cours de leur relation, notamment après la naissance de leur fille Stormi Webster le 1er février 2018. L'année suivante, le couple annonçait sa séparation mais confirmait la bonne entente qui régnait, pour le bien-être de sa fille et le bon déroulement de son éducation.

Mais l'amour est plus fort que tout chez les Jenner-Kardashian. Si un retour de flamme semble impossible entre Kim et Kanye West (on se demande bien pourquoi), la magie a de nouveau opéré entre Kylie Jenner et Travis Scott. À tel point que les tourtereaux ont pris la décision d'agrandir la famille. C'est ainsi qu'un petit garçon a pointé le bout de son nez le 7 février 2022, pour le plus grand bonheur de tous. Après Stormi, c'est un autre prénom original que les parents ont choisi pour leur fils. Enfin ça, c'est ce qu'on croyait !

Le prénom confirmé... Pour combien de temps ?

Les futurs parents ont en général plusieurs mois pour réfléchir au nom qu'ils vont donner à leur enfant. Kylie Jenner et Travis Scott n'ont pas échappé à la règle. Ils l'ont d'ailleurs trouvé : leur garçon de bientôt un an s'appelle Wolf Webster comme elle l'avait fait savoir dans un épisode du Late Late Show. Mais à en croire les propos de la maman de 25 ans, cette identité pourrait changer d'ici peu.

Dans l'un des derniers épisodes de la télé-réalité des Kardashians, Kylie Jenner a indiqué que le prénom avait de grandes chances d'être changé. C'est en tout cas ce qu'elle a sous-entendu sur la chaîne Hulu : "Cette année a été très transformatrice pour moi. Il y a tellement de choses incroyables qui m'excitent vraiment, passer du temps avec mes bébés et de vraiment me plonger dans mon travail. Le nom de mon bébé est toujours Wolf, et je vous ferai savoir quand je le changerai. Peut-être que je vous le dirai dans la saison 3" a-t-elle lancé dans des propos rapportés par People. Les fans devraient donc être (enfin) fixés dans les prochains mois !